В захваченном российским оккупантами Мелитополе около восьми утра прогремел взрыв. Как рассказали местные жители, на парковке супермаркета "Сельпо" взорвался заминированный скутер. Это произошло в самом центре оккупированного города по проспекту Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Очевидцы сообщили, что было слышно три громких хлопка. От взрыва в супермаркете вылетели окна и частично поврежден фасад. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Также местные жители отмечают, что на место происшествия быстро приехало много российских военных и техники.

Ранее мы писали, что на Киевщине пожилая женщина, которая жила на краю села, ходила к оккупантам и считала технику, а потом передала информацию нашим защитникам из ВСУ. Женщина смотрела на позиции российских оккупантов, считала их технику и через сына по телефону передавала информацию украинским защитникам. По разным оценкам, с помощью данных бабушки, ВСУ удалось уничтожить от 50 до 100 единиц вражеской техники.

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