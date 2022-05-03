В окупованих містах зафіксовані випадки вивезення нашого зерна в рф.

Окупанти цілеспрямовано знищують запаси продовольства українців, обкрадають склади, забирають зерно у фермерів під загрозою розстрілу. Цього разу загарбники знищили в Рубіжному елеваторний комплекс, він міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

Про це розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, представивши звернення до Телеграм-каналі.

Супутникові знімки від компанії Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ Голден АГРО в Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий у 2020 році елеваторний комплекс був повністю знищений.

"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивезення нашого зерна в рф. Раніше вони також знищили всі продукти в Сєвєродонецьку", - написав Гайдай.

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