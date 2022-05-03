Окупанти цілеспрямовано знищують запаси продовольства українців, обкрадають склади, забирають зерно у фермерів під загрозою розстрілу. Цього разу загарбники знищили в Рубіжному елеваторний комплекс, він міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.
Про це розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, представивши звернення до Телеграм-каналі.
Супутникові знімки від компанії Planet Lab свідчать про те, що на територію ТОВ Голден АГРО в Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий у 2020 році елеваторний комплекс був повністю знищений.
"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивезення нашого зерна в рф. Раніше вони також знищили всі продукти в Сєвєродонецьку", - написав Гайдай.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
У Підмосков'ї палахкотить величезна пожежа: вулиці затягнуло димом, кадри і подробиці
Не тільки офіцери: мобілізацію готуються продовжити, кого можуть призвати після 24 травня
Окупанти пішли на нову підлість у Білорусі: "Щоб приховати пересування техніки рф..."
Плани відносно 9 травня фактично зламані: окупанти терплять крах на сході, що треба знати
Ми також писали, українські захисники з початку війни проти рф знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зазначити, що за останні два дні збито російських БПЛА на суму в $2 млн.
Також Генштаб опублікував фото ліквідованої українськими воїнами дорогої техніки противника.
Ми писали, ЗСУ ліквідували групу Сибірського спецназу, фото.
Як Politeka повідомляла, ССО показали майстер-клас зі знищення ворога, відео.
Також Politeka писала, що десантники ефектно знищили окупантів разом з боєприпасами, відео.