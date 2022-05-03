Оккупанты целенаправленно уничтожают запасы продовольствия украинцев, обворовывают склады, забирают зерно у фермеров под угрозой расстрела. В этот раз захватчики уничтожили в Рубежном элеваторный комплекс, он мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

Об этом рассказал председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай, представив обращение в Телеграм-канале.

Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен.

«Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в рф. Ранее они также уничтожили все продукты в Северодонецке», – написал Гайдай.

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