Російські окупанти переживають, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Зокрема це стосується окупанта, який відзначився "любов'ю" до нацизму. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.
Раніше СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмови окупанта Івана Клименка, який служить у Другій Гвардійській таманській мотострілецькій дивізії. Він у розмові з матір'ю зізнався, що має намір вбивати мирних громадян України.
Коли він дізнався, що інформація про нього потрапила в мережу, злякався і почав рахувати, скільки років в'язниці йому можуть дати в Росії. СБУ в свою чергу опублікувала листування наляканого рашиста.
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- Привіт, Полін! Глянь, будь ласка, що там на мене СБУ в ютуб виклала.
- Запис дзвінка з твоєю матір'ю, в якому ти кажеш, що всіх переб'єш і переконуєш. Що ти е*ан і таких, як ти, потрібно віддати на міжнародний суд. Це, м'яко кажучи. Там твої фото, твої дані.
Інший друг в листуванні не надто його підтримав: «На який *уй ти написав! Вань, я тобі давним-давно говорив, що служба в армії – це не жарт».
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