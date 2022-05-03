Іване, ось тобі новий квест: загугли, скільки тобі «світить» за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом.

Російські окупанти переживають, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Зокрема це стосується окупанта, який відзначився "любов'ю" до нацизму. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.

Раніше СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмови окупанта Івана Клименка, який служить у Другій Гвардійській таманській мотострілецькій дивізії. Він у розмові з матір'ю зізнався, що має намір вбивати мирних громадян України.

Коли він дізнався, що інформація про нього потрапила в мережу, злякався і почав рахувати, скільки років в'язниці йому можуть дати в Росії. СБУ в свою чергу опублікувала листування наляканого рашиста.

- Привіт, Полін! Глянь, будь ласка, що там на мене СБУ в ютуб виклала.

- Запис дзвінка з твоєю матір'ю, в якому ти кажеш, що всіх переб'єш і переконуєш. Що ти е*ан і таких, як ти, потрібно віддати на міжнародний суд. Це, м'яко кажучи. Там твої фото, твої дані.

Інший друг в листуванні не надто його підтримав: «На який *уй ти написав! Вань, я тобі давним-давно говорив, що служба в армії – це не жарт».

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