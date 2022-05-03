Иван, вот тебе новый квест: загугли, сколько тебе светит за нарушение законов и обычаев войны по международному праву.

Российские оккупанты переживают, что после разоблачений СБУ их могут судить дома. В частности это касается оккупанта, который отличился "любовью" к нацизму. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Ранее СБУ опубликовала аудиоперехват разговора оккупант Ивана Клименко, который служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Он в разговоре с матерью признался, что намерен убивать мирных граждан Украины.

Когда он узнал, что информация о нем попала в сеть, испугался и начал считать, сколько лет тюрьмы ему могут дать в россии. СБУ в свою очередь опубликовала переписку напуганного рашиста.

– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Другой друг в переписке не слишком его поддержал: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Напомним, ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа, фото.

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