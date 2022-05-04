Як пише Politeka.net, мова, крім усього іншого, йде про нецензурну лайку в громадських місцях.

Так, за публічні образливі висловлювання або докучання на вулиці можна буде отримати виправні роботи або штраф понад 500 гривень.

За законопроект №5050-1 - Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності громадян та працівників правоохоронних органів проголосував 321 депутат. Документ прийнятий у першому читанні.

У законопроекті йдеться про те, що дрібне хуліганство, в тому числі і публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок або спокій громадян – тягне за накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн). Або ж громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку. Більш того, передбачений і адміністративний арешт на термін до 10 діб.

Таким чином розмір штрафу за нецензурну лайку в публічних місцях зріс з 170 гривень до 510. Від 850 до 1700 гривень обійдуться хуліганам і образи на адресу поліцейських, прикордонників і військовослужбовців. За повторні дії початковий розмір штрафу може збільшитися в три рази - до 5100 гривень.

У нині чинному законодавстві йдеться про штраф від 51 до 119 гривень.

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