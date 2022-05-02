В Украине стартует проект "Там, де вас чекають", который поможет эвакуироваться поездом и найти убежище.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На сайте размещена карта и там можно:

• посмотреть, сколько мест есть в области для бесплатного расселения;

• найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.

Также сотрудники железной дороги оперативно будут искать временное жилье украинцам, прибывшим из эвакуационных поездов. А также вместе с местными органами власти будут сопровождать людей к месту расселения.

«На вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Лозовой работники Укрзализныци будут регистрировать в системе тех, кто эвакуируется, и помогать с поселением», - сообщил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что по плану на 2022 год 185,93 тыс. переселенцев получат от власти 53,39 тыс. квартир.

Квартиры останутся в государственной собственности. После возвращения переселенцев в свои дома квартиры будут предоставлять тем, кто стоял в очередях на улучшение жилищных условий.

Напомним, эвакуация людей из мариупольского "Азовсталя" увенчалась успехом.

Также сообщалось, что украинцев оставили без популярной услуги "Киевстар".

Кроме того Politeka.net писала, что бензин могут перестать продавать в розницу.