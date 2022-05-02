Кабінет Міністрів України виділив 1,9 млрд на завершення виплат по 6500 гривень за програмою єПідтримка.

Про це йдеться у розпорядженні від 29 квітня 2022 р. № 336-р.

"...Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки з коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в документі.

Також у розпорядженні зазначено, що Міністерству економіки необхідно надати до 30 грудня 2022 р.Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Нагадаємо, термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.

При цьому багато українців, які подали заявку, грошей поки так і не отримали.

Допомога надається державою у зв'язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена в результаті проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у Приват24 з'явилися нові функції - що треба знати.

Також повідомлялося, що в Україні стартує проект "Там, де вас чекають", який допоможе евакуюватися поїздом і знайти притулок.

Крім того Politeka.net писала, що бензин можуть перестати продавати в роздріб.