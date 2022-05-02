Про це йдеться у розпорядженні від 29 квітня 2022 р. № 336-р.
"...Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки з коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в документі.
Також у розпорядженні зазначено, що Міністерству економіки необхідно надати до 30 грудня 2022 р.Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
Нагадаємо, термін подачі заявок на отримання 6500 гривень за програмою єПідтримка закінчився 31 березня.
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При цьому багато українців, які подали заявку, грошей поки так і не отримали.
Допомога надається державою у зв'язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена в результаті проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.
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