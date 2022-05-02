Клиенты Приватбанка и Payoneer отныне смогут пользоваться новыми функциями в Приват24, чтобы быстрее получать средства с Payoneer прямо в приложении

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, интеграция Payoneer в Приват24 дает пользователям такие новые возможности:

Регистрация пользователя через Приват24, авторизация в сервисе Payoneer с банковского приложения, привязка существующей учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк;

Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме ONLINE для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;

Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;

Выгодный курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов за SWIFT-платежи от Payoneer.

Напомним, в прошлом месяце в системе банкинга мобильного приложения Приват24 произошел сбой в системе - она не загружалась ни с ноутбука, ни через мобильное приложение.

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