Російські окупанти ведуть наступальні операції в районі міста Гуляйполе Запорізької області. Також ворожа армія на тлі зростаючої напруженості в окупованому Придністров'ї продовжує проводити розвідку в районі Одеської області.
Як передають в Інституті вивчення війни, загалом на Запоріжжі окупанти обмежуються обстрілами населених пунктів.
Крім того, український наступ на схід від Харкова триває і закріпився в Молодово, біля Старого Салтова.
Також стало відомо, що міст Старий Салтів був зруйнований, що змусило окупантів рухатися на північ, а також обмежило подальше просування на схід.
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У той же час армія рф продовжує наносити удари в трьох напрямках в Рубіжному, Попасній і Лимані без просування в їх бік. Також зазначається, що українська влада заблокувала контрольно-пропускний пункт Кучурган-Первомайськ на кордоні з Придністров'ям.
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