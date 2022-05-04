Российские оккупанты ведут наступательные операции в районе города Гуляйполе Запорожской области. Также вражеская армия на фоне растущей напряженности в оккупированном Приднестровье продолжает проводить разведку в районе Одесской области.
Как передают в Институте изучения войны, в целом на Запорожье оккупанты ограничиваются обстрелами населенных пунктов.
Кроме того, украинские наступление к востоку от Харькова продолжается и закрепилось в Молодово, у Старого Салтова.
Также стало известно, что мост Старый Салтов был разрушен, что вынудило оккупантов двигаться на север, а также ограничило дальнейшее продвижение на восток.
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В тоже время армия рф продолжает наносить удары в трех направлениях - в Рубежном, Попасной и Лимане без продвижения в их сторону. Также отмечается, что украинская власть заблокировала контрольно-пропускной пункт Кучурган-Первомайск на границе с Приднестровьем.
Напомним, в МВД раскрыли подробности и количество жертв трагедии на трассе.
Как Politeka сообщала, враг получил сокрушительный удар по своему тылу, детали.
Также Politeka писала, что десятки оккупантов не смогли выжить в Запорожской области, новые данные.