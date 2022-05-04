Свідчення тому – переписка контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військові. У них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.

Свідчення тому – переписка контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю, яку оприлюднили СБУ.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (при середньому наповненні 500 військових – прим. ред.)» – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат: «34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование».

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?».

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