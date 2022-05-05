Олексій Арестович вважає, що і українська влада і ЗСУ за допомогою американського ленд-лізу готові повернути окупований Донбас.

Радник глави ОП Олексій Арестович закликав українців готується до тривалого конфлікту. За словами спікера, ситуація складна і поки противник не дає можливості ЗСУ накопичити сили і зброю. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

У той же час, Арестович вважає, що плани росіян обламаються. "Російські плани в Україні в будь - якому випадку проваляться", - зазначив він. Радник також додав, що суттєво на ситуацію вплинуть поставки озброєння американського ленд-лізу.

"Я вважаю, що ленд-ліз від Америки переможе російські спроби. Але це точно може тривати місяцями, тому потрібно налаштовуватися, що конфлікт буде довгим і кривавим", - говорить він.

Також Арестович прокоментував ймовірність окупованих росіянами територій Донбасу. За його словами, є готовність повернути Луганськ і Донецьк, а ось з Кримом все набагато складніше.

"У керівництва України є готовність повернути під контроль всі окуповані території, включаючи Донецьк, Луганськ і Крим, але це може означати великі втрати для ЗСУ, а Росія "за Крим" може вдарити тактичною ядерною зброєю", - сказав Олексій Арестович.

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