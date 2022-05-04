У зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави Адміністрації президента росії, відповідальний за питання внутрішньої політики рф, Сергій Кирієнко. Як повідомило Головне управління розвідки основне завдання путінського чиновника - підготовка "урочистих заходів" на 9 травня.

Відомо, що рашисти відмовляються від проведення свята в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Зараз в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, повинен стати центром урочистостей. З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами.

Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов і глава окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у Маріуполі ввели інформаційну блокаду.

Також Politeka писала, авіація рф розбомбила госпіталь на території "Азовсталі", є жертви і поранені.