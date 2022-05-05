Російські окупанти не залишають спроб розширити масштаби війни, втягнувши в неї нові регіони.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 5 травня. Станом на четвер окупанти продовжують наступ на східному напрямку. Очевидно, що зараз для них стало головною метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, а також створення сухопутного коридору в окупований Крим.

Разом з цим росіяни знову провокують напруженість в Придністровському регіоні Республіки Молдова, а також на території Білорусі. Зокрема, військові сили Білорусі привели окремі підрозділи до вищих ступенів боєготовності з метою перевірки.

Окупанти також активно ведуть пропагандистську діяльність. Вони звинувачують уряд України у створенні гуманітарної катастрофи на окупованих територіях, одночасно з цим продовжуючи масово розкрадати продукцію захоплених українських аграрних підприємств.

Також російські військові продовжують наносити ракетні удари по об'єктах транспортної інфраструктури України. Їх зусилля спрямовані на те, щоб перешкодити транспортуванню гуманітарних вантажів і військово-технічної допомоги. Окупанти продовжують застосовувати міномети і артилерію практично по всій лінії зіткнення.

На окупованих територіях росіяни примушують місцевих жителів проходити "фільтрацію" і перешкоджають евакуації людей на підконтрольну Україні територію.

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