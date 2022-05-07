Маріуполь з самого початку повномасштабного російського вторгнення знаходиться під прицілом рф, окупанти знищують кожен клаптик землі і не дають людям нормально евакуюватися. При цьому вони створюють картинку для пропагандистських ЗМІ і заявляють, що люди в місті живуть нормально.
Зараз у маріупольців немає зв'язку, води, їжі і навіть місця проживання. Вони ховаються на» Азовсталі«, яку окупанти продовжують штурмувати заради заяви про уявну»перемогу". У мережі з'явилося відео моменту евакуації мирних громадян.
30 розбитих і обстріляних автомобілів, на яких все ж вдалося евакуюватися сім'ям з Маріуполя, виглядали вельми хвилююче. Жителям довелося ризикувати життям, щоб вибратися з міста. Багато машин обстріляні: вони без вікон і лобового скла, понівечені і побиті уламками від снарядів.
Однак людям довелося ризикнути і виїхати під обстрілами, так як в місті щогодини «Прильоти».
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Вони це розуміють": Арестович пояснив головну "дурість" військової операції росіян
У найближчі три-чотири дні: ворог готується до великого наступу, що відомо
Втрати продовжуватимуть зростати: в британській розвідці розкрили, навіщо насправді Путіну Маріуполь
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Також ми писали, співробітники Криворізького відділу СБУ затримали агента спецслужб РФ, який збирав дані по обороні Маріуполя і здійснював фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку.
Про це під час брифінгу передавати голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ми писали, в Одесі та області підсилюють комендантську годину: скільки вона триватиме.
Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися" москітними " можливостями свого флоту.
Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.