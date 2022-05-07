Маріуполь з самого початку повномасштабного російського вторгнення знаходиться під прицілом рф, окупанти знищують кожен клаптик землі і не дають людям нормально евакуюватися. При цьому вони створюють картинку для пропагандистських ЗМІ і заявляють, що люди в місті живуть нормально.

Зараз у маріупольців немає зв'язку, води, їжі і навіть місця проживання. Вони ховаються на» Азовсталі«, яку окупанти продовжують штурмувати заради заяви про уявну»перемогу". У мережі з'явилося відео моменту евакуації мирних громадян.

30 розбитих і обстріляних автомобілів, на яких все ж вдалося евакуюватися сім'ям з Маріуполя, виглядали вельми хвилююче. Жителям довелося ризикувати життям, щоб вибратися з міста. Багато машин обстріляні: вони без вікон і лобового скла, понівечені і побиті уламками від снарядів.

Однак людям довелося ризикнути і виїхати під обстрілами, так як в місті щогодини «Прильоти».

Також ми писали, співробітники Криворізького відділу СБУ затримали агента спецслужб РФ, який збирав дані по обороні Маріуполя і здійснював фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку. Про це під час брифінгу передавати голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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