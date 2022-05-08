У телефонних розмовах окупанти продовжують хвалитися своїми звірствами і розповідають про те, як вбивають мирних громадян на очах у їхніх дітей. Докази злочинів російських загарбників надають вони самі під час розмов, які перехоплює СБУ.
"Йшла мати з двома дітьми ... Ну і че, наші вальнули її при дітях. Завалили... " - розповідає Російський командир. Його дружина лише підтримала, незважаючи на те, що російські загарбники є злочинцями без честі і совісті: «звичайно, вона вважається... теж ворог».
На думку жінки, безневинна і беззбройна жінка з дітьми – це ворог. Ворог для російського солдата.
"При цьому дивуються, що»місцеве населення озлоблене". Їм не зрозуміти, що всі ми – не «населення», а захисники своєї Батьківщини. Тому-переможемо!» - додають у повідомленні СБУ.
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