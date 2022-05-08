По мнению жены оккупанта, невинная и безоружная женщина с детьми – это враг.

В телефонных разговорах оккупанты продолжают хвастаться своими зверствами и рассказывают о том, как убивают мирных граждан на глазах у их детей. Доказательства преступлений русских захватчиков предоставляют они сами во время разговоров, которые перехватывает СБУ.

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – рассказывает российский командир. Его жена лишь поддержала, несмотря на то, что русские захватчики являются преступниками без чести и совести: «Конечно, она считается… тоже враг».

По мнению жены оккупанта, невинная и безоружная женщина с детьми – это враг. Враг для русского солдата.

«При этом удивляются, что «местное население озлоблено». Им не понять, что все мы – не «население», а защитники своей Родины. Потому – победим!» - добавляют в сообщении СБУ.

Мы писали, в украинской разведке сообщили, что 8 и 9 мая оккупанты готовят провокации, поэтому в Кривом Роге Днепропетровской области не будет никаких массовых праздничных мероприятий.

Жителям не стоит участвовать в любых мероприятиях и собираться вне дома, сообщил руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, в теробороне сообщили об угрозе на Криворожском направлении

Как сообщала Politeka, Филатов высказался о праздновании 9 мая в Днепре

Также Politeka писала, что оккупанты накрыли Днепропетровщину из "Градов": появились данные о последствиях