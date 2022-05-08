Розвідка Британії повідомила про проблеми ЗС рф в управлінні. Дані про це з'явилися в спеціальному ранковому зведенні, представленому в Твіттер.
Труднощі в командуванні і управлінні, а також неефективність дій росіян на лінії фронту можуть змусити старших польових командирів взяти на себе особисте керівництво операціями.
Помилкові допущення при плануванні і невдачі в забезпеченні сталого розвитку продовжують підривати прогрес Росії. А ось спеціальна передислокація командирів піддала їх великому ризику, це призвело до того, що втрати були непропорційно високими – багато офіцерів впали в цьому конфлікті.
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Ці проблеми, ймовірно, збережуться, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, яких призначили замість загиблих.
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