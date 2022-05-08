Розвідка Британії повідомила про проблеми ЗС рф в управлінні. Дані про це з'явилися в спеціальному ранковому зведенні, представленому в Твіттер.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 8, 2022

Труднощі в командуванні і управлінні, а також неефективність дій росіян на лінії фронту можуть змусити старших польових командирів взяти на себе особисте керівництво операціями.

Помилкові допущення при плануванні і невдачі в забезпеченні сталого розвитку продовжують підривати прогрес Росії. А ось спеціальна передислокація командирів піддала їх великому ризику, це призвело до того, що втрати були непропорційно високими – багато офіцерів впали в цьому конфлікті.

Ці проблеми, ймовірно, збережуться, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, яких призначили замість загиблих.

Ми також писали, війська в невизнаному Придністров'ї, що межує з Одеською та Вінницькою областями України, перебувають у повній бойовій готовності. Про це передавати Генеральний штаб ЗСУ.

Відзначається, що на Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою.

Ми писали,, з'ясувалося, хто допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по Одесі

Як повідомляла Politeka, що відомо про знищене корито окупантів: міг висадити десант у Бессарабії

Також Politeka писала, що ЗСУ спопелили в небі багатомільйонну "птицю" окупантів: подробиці вдалого полювання в Одеській області