Про це попередив жителів тимчасово окупованого міста мер Мелітополя Іван Федоров на своїй сторінці в Facebook Фейсбук. Він нагадав про те, що 9 травня ризик провокацій з боку російських окупантів буде високий як ніколи, тому українцям в цей день потрібно бути гранично обережними.

Зокрема, Федоров з посиланням на інформацію від силових структур попередив про те, що жителі Мелітополя можуть опинитися в небезпеці через дії окупантів.

«Вони планують стріляти в мирних громадян, розганяти протестувальників, робити все для того, щоб спровокувати хаос і паніку під час святкування 9 травня. А після звинуватити в цьому українські Збройні сили і зробити тим самим провокації. Наше завдання-цього не допустити", - заявив Федоров.

Мер міста також розповів про те, що в Мелітополі колаборанти намагалися відкрити російські рахунки для оплати комунальних послуг, але у них цього не вийшло. Федоров закликав мелітопольців не оплачувати комуналку в касах, щоб не залишитися з боргами.

Нагадаємо, експерт розповів, чи оголосить Путін загальну мобілізацію.

Як повідомляла Politeka, Резніков розповів, чому багато міст України стануть "як Чорнобаївка".

Також Politeka писала, що Зеленський познайомив Трюдо зі знаменитим помічником українських саперів.