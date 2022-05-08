Об этом предупредил жителей временно оккупированного города мэр Мелитополя Иван Федоров на своей странице в Фейсбук. Он напомнил о том, что 9 мая риск провокаций со стороны российских оккупантов будет высок как никогда, поэтому украинцам в этот день нужно быть предельно осторожными.

В частности, Федоров со ссылкой на информацию от силовых структур предупредил о том, что жители Мелитополя могут оказаться в опасности из-за действий оккупантов.

«Они планируют стрелять в мирных граждан, разгонять протестующих, делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику во время празднования 9 мая. А после обвинить в этом украинские вооруженные силы и сделать тем самым провокации. Наша задача – этого не допустить», - заявил Федоров.

Мэр города также рассказал о том, что в Мелитополе коллаборанты пытались открыть российские счета для оплаты коммунальных услуг, но у них этого не вышло. Федоров призвал мелитопольцев не оплачивать коммуналку в кассах, чтобы не остаться с долгами.

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