Російська влада продовжує відправляти строковиків гинути на війні в Україні. Саме строковики гинуть першими під час бойових дій. Про це повідомило Головне управління розвідки і називає причину високої смертності серед строковиків, вказавши на головні проблеми армії рф.

Так, до неминучої загибелі або каліцтва призводять їх погана навченість, застаріле озброєння і оснащення. Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців строкової служби в армії країни-окупанта є їх залучення до дій в першому ешелоні військ, брати участь в яких відмовляються більш досвідчені контрактники.

Направлення строковиків в зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян і кадрового голоду в армії агресора.

Незважаючи на приховану мобілізацію на території Росії і примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів.

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