Перший з них йде прямо зараз – будівництво почали, не чекаючи закінчення бойових дій.

Відновлення України після війни, яку розв'язала росія, відбуватиметься в три етапи. При цьому перший з них йде прямо зараз. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Перший етап — оперативне відновлення під час бойових дій: це перш за все вікна, двері, дах будівель. Паралельно відновлюється критична інфраструктура. Зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово ремонтуються дороги, відновлюється залізниця.

Другий етап — відновлення після завершення військових дій. На участь у відновленні України погодилися вже близько 10 країн.

"Буде певний етап інвентаризації збитків, розробки проектно-кошторисних документацій, погоджень з партнерами", - поділився Денис Шмигаль.

У цей етап, крім іншого, підуть розселення людей. Тому держава буде викуповувати наявне на ринку житло і робити замовлення на будівництво нового.

Третій етап — це повний план відновлення України.

Ця частина, за словами Шмигаля, передбачає структурні зміни. Наприклад, в кожному місті повинен бути сміттєпереробний завод, очисні споруди, якісний водопровід і водовідведення. Також будуть впроваджуватися технології "зеленої" економіки.

Тобто план такий. Перший етап відновлення – природне відновлення під час військових дій. Другий етап – період надзвичайного стану після завершення військових дій. І третій етап – це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.

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