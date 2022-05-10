Радник глави ОП Олексій Арестович у вечірньому ефірі Марка Фейгіна розповів, що Росія вже почала економити на високоточному озброєнні. Однак у цього факту є як позитивна сторона, так і негативна.

"Російська сторона почала використовувати ракети типу Х-22 - це маленькі радянські ракетки. У них є одна неприємність-у них кругове ймовірне відхилення 200-300 м. Вони дуже-дуже неточні. Це означає, що кількість промахів буде більше і потрапляти вони будуть частіше по цивільних об'єктах. З іншого боку, це означає, що вони почали економити високоточну зброю", - вважає Арестович.

Також за словами радника, одна з цілей війни, яку Росія розв'язала в Україні - відстріляти все старе, випробувати нове. "Утилізація - це дорога історія", - каже Арестович.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США прийняв рішення про надання Україні додаткової підтримки у вигляді так званого "ленд-лізу" 28 квітня. Байден же підписав указ 9 травня, що виглядає символічно на тлі особливої любові президента рф Володимира Путіна до цієї дати. Закон про ленд-лізу став відродженням американської програми, в рамках якої США поповнювали запаси союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини за спрощеною процедурою, уникаючи зайвих затримок і бюрократії.

Нагадаємо, Відсторонення Герасимова: експерт розповів, чим може обернутися зміна командування російських військ.

Як повідомляла Politeka, Джо Байден підписав історичний закон про новий ленд-лізу: що це дасть Україні.

Також Politeka писала, що Вибухи прогриміли на Одесчине, росіяни вирішили вдарити по туризму: що відомо.