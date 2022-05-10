Советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире Марка Фейгина рассказал, что россия уже начала экономить на высокоточном вооружении. Однако у этого факта есть как положительная сторона, так и отрицательная.

"Российская сторона начала использовать ракеты типа Х-22 – это маленькие советские ракетки. У них есть одна неприятность – у них круговое вероятное отклонение 200-300 м. Они очень-очень неточные. Это значит, что количество промахов будет больше и попадать они будут чаще по гражданским объектам. С другой стороны, это означает, что они начали экономить высокоточное оружие", - считает Арестович.

Также по словам советника, одна из целей войны, которую россия развязала в Украине – отстрелять все старое, испытать новое. "Утилизация – это дорогая история", - говорит Арестович.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял решение о предоставлении Украине дополнительной поддержки в виде так называемого "ленд-лиза" 28 апреля. Байден же подписал указ 9 мая, что выглядит символично на фоне особой любви президента рф владимира путина к этой дате. Закон о ленд-лизе стал возрождением американской программы, в рамках которой США пополняли запасы союзников в борьбе против нацистской Германии по упрощенной процедуре, избегая лишних задержек и бюрократии.

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