За останній тиждень українські сили відтіснили ворога майже на 48 кілометрів на схід, що змінило плани окупантів.

Військове командування російських збройних сил продовжує стягувати підкріплення в Бєлгородську область на кордоні з Україною. Такі дані наводять в Інституті вивчення війни.

Таким чином рашисти нині намагаються утримати позиції на околицях Харкова в межах досяжності артилерії міста. Крім того, країна-агресор хоче запобігти подальшим контратакам українських захисників.

У Білгородській області додатково окупанти накопичили 19 БТГр, які можуть посилити Харківський напрямок. При цьому за останній тиждень українські сили відтіснили ворога майже на 48 кілометрів на схід.

Війська рф намагаються зосередити сили для відновлення наступальних операцій найближчими днями на південний схід або південний захід від Ізюма. У той же час Кремль продовжує стикатися з серйозними проблемами залучення росіян до війни.

Нагадаємо, що українцям пояснили, чому не можна забирати в армію всіх підряд.

Як повідомляла Politeka, ворог намагається затиснути бійців ЗСУ в кільце, ситуація важка.

Також Politeka писала, що Шмигаль розкрив ще одну цинічну мету окупантів.