Керівники кремлівських телеканалів, Інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Маючи численні переваги в живій силі і техніці, армія країни-окупанта терпить від захисників України катастрофічні втрати і поразки.

Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу і НАТО", – йдеться в повідомленні.

На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш потужному противнику.

За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, Інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Пропагандисти країни-окупанта будуть тепер промивати мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання і сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

Нагадаємо, що українцям пояснили, чому не можна забирати в армію всіх підряд.

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