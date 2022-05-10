Маючи численні переваги в живій силі і техніці, армія країни-окупанта терпить від захисників України катастрофічні втрати і поразки.
Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" і підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу і НАТО", – йдеться в повідомленні.
На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш потужному противнику.
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За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, Інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.
Пропагандисти країни-окупанта будуть тепер промивати мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання і сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.
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