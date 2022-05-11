У своєму вечірньому зверненні глава держави закликав українців не тиснути на ЗСУ, особливо з тилу.

У своєму традиційному вечірньому зверненні до народу президент Володимир Зеленський розповів про успіхи наших захисників, а також звернувся до народу з проханням не тиснути на Збройні Сили України.

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам всім хороші новини з Харківської області. Поступово відтісняють окупантів від Харкова. Хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірні емоції. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижня і щодня очікуються певні перемоги", - закликав Зеленський.

Президент також зазначив, що в Україні вже відновили 36 іноземних представництв, багато країн почали повертати своїх дипломатів до Києва.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про дорожню карту енергетичних санкцій, яку розробляючи глава офісу президента Андрій Єрмак разом зі спецгрупою міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола.

"Це докладний документ, який описує, що потрібно зробити, щоб Росії стало дійсно складно фінансувати цю війну, але в той же час – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів",-розповів Зеленський.

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