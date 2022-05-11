До всіх раніше відомих злочинів окупантів на території Херсонської області додався наркобізнес.

У Генічеській громаді окупанти не тільки грабують будинки, відбирають речі і квартири, але також зайнялися організацією плантацій конопель, обіцяючи місцевим "фермерам" захист і відсоток від прибутку. Про це передає перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Соболевський додав, не секрет-у кожної країни є мафія, але тільки в рф у мафії є своя країна. До всіх раніше відомих злочинів окупантів на території Херсонської області додався наркобізнес.

"Орки і їх прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій конопель, обіцяючи місцевим" аграріям "захист, відсоток з прибутку і посади в своїх"регіональних адміністраціях". Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області російський світ крім пам'ятників радянської епохи, терору і дефіциту всього» - розповів Соболевський.

Зазначимо, окупанти також активно обкрадають фермерів, крадуть тоннами зерно і незаконно вивозять його з України для продажу, здійснюючи черговий злочин.

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