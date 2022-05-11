В офісі президента України заявили, що ситуація з паливом на заправках покращиться найближчим часом. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма. За його словами, вже зараз на заправки надходить достатня кількість бензину, газу і дизпалива, щоб покрити добову потребу громадян. Найближчим часом все більше АЗС будуть відкриватися і реалізовувати пальне, а також створювати стратегічні запаси пального.
"У мирний час Україна щомісяця споживала близько 1 млн т дизеля, бензину і скрапленого газу. Однак порти, залізнична інфраструктура і рухомий склад у Східній Європі поки не здатні логістично впоратися з таким обсягом нафтопродуктів", — заявив Шурма.
У свою чергу глава ВП Андрій Єрмак повідомив, що забезпечення України пальним сьогодні є одним з основних питань, над яким працює уряд і офіс президента.
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