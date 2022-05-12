У мережі з'явився ще один доказ військових злочинів російських окупантів, які вторглися на українські землі. Вони не тільки грабують квартири і вивозять зерно фермерів, вони також стріляють в беззбройних жителів без причини. Відео з камер спостереження отримало і оприлюднило CNN.

На цьому відео доказ військового злочину: російські військові застрелили в спину двох беззбройних мирних жителів. Причому зробили це окупанти тільки після того, як переконалися в їх беззахисності – навіть обшукали. У мирних громадян не було зброї.

Повідомляється, що це сталося 16 березня в Київській області. Запис з камер також потрапив в мережу в іноземні ЗМІ, поширення матеріалу допомагає показати на весь світ безчинства російських окупантів.