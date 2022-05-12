Окупанти планують приєднати Маріуполь не до "ДНР", а відразу до Росії.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав радник мера українського міста Петро Андрющенко.

За його інформацією, зараз всі ознаки вказують на те, що російські загарбники готуються інтегрувати Маріуполь не до складу так званої "ДНР", а безпосередньо до складу Росії.

Першим кроком у цьому напрямку став перехід на російський код мобільного зв'язку в "ДНР". Очікується, що в майбутньому на територію "республіки" зайдуть російські банки і установи вищої освіти.

Повідомляється також, що окупанти планують провести в Маріуполі референдум про приєднання до Росії. Місцевий сайт міста 0629.com.ua, повідомляє, що референдум може пройти вже 15 травня. Андрющенко додав, що джерела мерії підтверджують цю дату. Втім, сам радник мера зазначив, що підтвердити або спростувати цю інформацію не може.

"Нагадаю, що зошити в школах в Маріупольському районі та Маріуполі підписують "Маріуполь. Ростовська область". У підсумку можна стверджувати про прискорення прямої анексії Маріуполя до Росії", - попередив Андрющенко.

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