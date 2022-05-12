Оккупанты планируют присоединить Мариуполь не к «ДНР», а сразу к россии.

Об этом в своем Телеграм-канале написал советник мэра украинского города Петр Андрющенко.

По его информации, сейчас все признаки указывают на то, что российские захватчики готовятся интегрировать Мариуполь не в состав так называемой «ДНР», а напрямую в состав россии.

Первым шагом в этом направлении стал переход на российский код мобильной связи в «ДНР». Ожидается, что в будущем на территорию «республики» зайдут российские банки и учреждения высшего образования.

Сообщается также, что оккупанты планируют провести в Мариуполе референдум о присоединении к россии. Местный сайт города 0629.com.ua, сообщает, что референдум может пройти уже 15 мая. Андрющенко добавил, что источники мэрии подтверждают эту дату. Впрочем, сам советник мэра отметил, что подтвердить или опровергнуть эту информацию не может.

«Напомню, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают "Мариуполь. Ростовская область”. В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к россии», - предупредил Андрющенко.

Напомним, эксперт назвал сроки наступления украинских защитников.

Как сообщала Politeka, рф кинула оккупантов босыми и голодными, на видео показали пленных вояк.

Также Politeka писала, что оккупанты практически стерли с лица земли украинский город и "похвастались" результатом.