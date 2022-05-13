Президент України Володимир Зеленський записав вечірнє звернення до народу, в якому розповів про звільнені міста і села, а також про їх відновлення.
Так, за словами президента за минулу добу Збройним силам України вдалося взяти під контроль шість населених пунктів, а в цілому деокупували вже більше тисячі.
"Продовжуємо відновлення деокупованих територій України. Станом на сьогоднішній день деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за минулу добу. Повертаємо туди електрику, водопостачання, зв'язок, транспорт, соціальні послуги", - розповів Зеленський.
Також президент підкреслив, що ніхто не забуває про тимчасово захоплені росіянами українські території.
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"Звичайно, ми пам'ятаємо про кожне місто і кожну громаду, які ще перебувають в окупації. Херсон і Мелітополь, Бердянськ і Енергодар, Маріуполь і всі міста і містечка Донбасу... Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу", - підсумував Володимир Зеленський.
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