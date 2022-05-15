Російські окупанти застосували заборонені снаряди для ударів по захисниках Маріуполя на «Азовсталі».

Про це вранці 15 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, російські військові скинули на "Азовсталь", де досі залишається в тому числі і велика кількість поранених українських бійців, фосфорні або запальні бомби.

"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запальні або фосфорні бомби (висновок фахівцям, що залишилися). Самі окупанти стверджують, що були застосовані запальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тис.градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо. Пекло зійшло на землю. В Азовсталь", - написав Андрющенко.

Він додав, що ми всі в неоплатному боргу перед захисниками, які продовжують триматися незважаючи на такі пекельні умови.

Російські військові продовжують штурмувати "Азовсталь", використовуючи все, що є в їхньому арсеналі. Проте українські військові все ще тримають оборону, незважаючи на повне оточення і переважаючі сили противника.

Відзначимо, що фосфорні боєприпаси небезпечні не тільки своєю температурою горіння, але і тим, що поширюють токсичні запальні сполуки на кілька сот квадратних метрів. Їх застосування заборонено міжнародними конвенціями.

Нагадаємо, рф зазнала поразки на Харківщині, але українців попередили про небезпеку.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ "розколошматили" окупантів відразу на чотирьох напрямках, деталі тріумфу.

Також Politeka писала, що окупанти після втрати 250 одиниць техніки знову зібралися форсувати Сіверський Донець.