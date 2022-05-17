Повномасштабна війна в Україні почалася близько 05.00 ранку 24 лютого за наказом президента рф Володимира Путіна. Зараз бої на Луганському напрямку тривають і є "найголовнішими" і гарячими. Такий висновок зробили європейські експерти опублікувавши оновлену карту обстановки на Сході України.
На їхню думку, ЗСУ чекав успіх там, де окупанти зазнали поразки - так українські захисники перетнули річку Сіверський Донець на схід від Харкова, на відміну від окупантів. Нагадаємо, що при спробі перетнути річку Сіверський Донець під Білогорівкою 74-та мотострілецька бригада російської армії втратила 485 з 550 військових, а понад 80 одиниць техніки отримали пошкодження.
Крім того, українська армія провела розвідувальні атаки в напрямку Вовчанська.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Зберегти обличчя Путіну: Захід занервував, що Україна може перемогти
Новий поворот у скандалі через оцінки українського журі Євробачення-2022 для Польщі: "Будемо відвертими..."
Вибух на Харківщині, в небі помітили стовп червоного диму: з'ясувалося, чи треба панікувати
Окупанти вдарили по турбазі на Одещині, серед постраждалих дитина: що відомо на цей момент
Бої на Луганському напрямку тривають і є "найголовнішими". За добу окупанти просунувся далі на північ від лиману. Також армія рф, швидше за все, просунулася на захід від Попасної, з боями під Пилипчатино.
Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.
Як повідомляла Politeka, окупанти захлинулися від заздрості після побаченого озброєння ЗСУ.
Також Politeka писала, що окупанти збільшать темп наступу, у розвідці Британії вказали на головну небезпеку.