Воєнний стан в Україні планують продовжити ще на 90 днів, і це цілком виправдано з урахуванням майбутнього контрнаступу ЗСУ і обстрілів окупантів, які не припиняються. Європейські експерти оновили карту обстановки на Сході України.

На думку європейських експертів, окупанти продовжили наступ західніше і південніше Попасної Луганської області. Попередньо, армія рашистів взяла під свій контроль Трипілля, Володимирівку, Нову Кам'янку та Троїцьке в Донецькій області.

Основні магістралі, що йдуть в Сєвєродонецьк і Лисичанськ, перебувають під загрозою захоплення окупантами.

Під тимчасовою окупацією зараз знаходяться Рубіжне і Тернова (на північний схід від Харкова), які раніше 9 і 10 травня були звільнені ЗСУ. Зазначимо, що дана інформація є попередньою і вимагає офіційного підтвердження від ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти за підтримки авіації рушили на Попасну, ЗСУ в небезпеці.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка розсекретила план рф відразу після захоплення Маріуполя.

Також Politeka писала, що названо п'ять сценаріїв фінальної стадії війни.