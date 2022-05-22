Ситуація в Маріуполі залишається критичною і може посилитися з приходом літа.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів про нову небезпеку в Маріуполі, яка призведе до посилення ситуації в місті. За словами мера, хаотичні поховання по всьому місту і на околицях, а також сезонні літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи в Маріуполі

"Крім гуманітарної катастрофи, створеної окупантами і колаборантами, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. 100 тисяч людей продовжують жити без води. Каналізація не працює. По всьому місту знаходяться хаотичні поховання. Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти в річки, моря і джерела, звідки люди беруть воду", - розповів Бойченко.

Він вважає, що необхідно створити стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців з міста. "Разом з міжнародними партнерами повинні зробити все, щоб врятувати людей", - заявив мер Маріуполя.

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