Стало відомо, що мінімум 4 високопоставлених російських офіцера, які вбивають зараз українців, тісно пов'язані з нашою країною. Про путінських високопоставлених злочинців інформацію зібрав російський "Проект". Всі зрадники скоюють в Україні військові злочини, але впевнені - відплата наздожене їх.

Командувач 4-ї армії ВПС і ППО Микола Гостєв народився в селі на Сумщині. Зараз його літаки і вертольоти беруть участь у війні.

Командувач 6-ою армією ВПС з Ленінградської області Олег Маковецький теж народився в Україні, в місті Чугуїв на Харківщині. Офіс генерального прокурора України вважає, що саме він віддав наказ бомбити Харків.

Генерал-лейтенант Михайло Зусько командує 58-ю загальновійськовою армією, яка наступала з Криму на Миколаїв. Він народився у багатодітній родині на Волині, але почав воювати проти українців ще в 2014 році на Донбасі. Зусько в Україні вважають військовим злочинцем, поряд з іншими офіцерами, які брали участь в операції із захоплення Криму або військових діях на території Донбасу.

Полковник Вадим Паньков народився в Білорусі, але на навчання відправився в Україну - до Київського вищого загальновійськового командного училища імені М. В. Фрунзе. Після закінчення вузу в 1992 році став командиром одного з підрозділів української армії. Звичайно, дав військову присягу народу України, пообіцявши ніколи його не зраджувати. Слово офіцера Паньков не дотримав - ставши командиром бере участь в українській кампанії 45-ї окремої бригади спецназу вже російської армії.

Нагадаємо, що Білорусь розгортає додаткові підрозділи на кордоні з Україною.

Як повідомляла Politeka, війська рф створюють умови для нового ривка.

Також Politeka писала, що окупанти обговорили, що творить армія рф в Україні.