Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Приватбанке, отвечая на вопрос относительно выплат ВПЛ.

Так, на сайте Minfin клиент ПриватБанка пожаловался, что до сих пор не получил деньги.

«Где выплаты ВПЛ? ВПО было оформлено 20.04, прошло уже больше месяца, а выплаты все ждем и ждем на карточку Є Підтримка, хотя выплаты анонсировали в начале мая, банк возможно крутит нашими деньгами?",- написал клиент.

В ПриватБанке заявили, что перечисления бюджетных средств ВПО осуществляется Минсоцполитики АО «Ощадбанк» ежемесячно до 3, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты помощи, сформированного государственным предприятием «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики».

«Это означает, что выплата средств проходит в три этапа: -подача заявки; -формирование и обработка реестров; -выплата средств. Формирование и обработка реестров осуществляется на стороне Минсоцполитики. Банк является получателем средств и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка», - заявили в ПриватБанке.

Напомним, в Приватбанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Также сообщалось, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.

Кроме того Politeka.net писала, что в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня.