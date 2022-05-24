В Україні почався дефіцит кам'яної солі. Як виявилося, брак цього продукту відчують на собі і споживачі в інших країнах.

Так, як виявилося, "Артемсіль", найбільше в Європі підприємство з солевидобутку, зупинило роботу ще в квітні. Причина - бойові дії.

За словами в.о. директора Віктора Юріна, зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі і споживачі за кордоном.



"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів - Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", - розповів Юрін.

Нагадаємо, ДП "Артемсіль" розташоване в місті Соледар Донецької області, неподалік від Бахмута, де зараз ведуться жорстокі бої.

Так, тільки за минулу добу окупанти завдали ударів по 14 населених пунктах Донецької області. Під обстрілом опинився і Соледар.

У соцмережах, обговорюючи дефіцит кам'яної солі, зазначають, що це не проблема – головне, щоб Україна перемогла і жартома бажають бійцям ЗСУ зарядити по окупантам «байрактаром з сіллю».

"А всі так за гречку переживали, ось!!! Солі не буде", "Нехай все налагодиться! Нехай настане мир в Україні", "Що, знову сіль по 50 гривень за пачку?", "У Чернігівській області вже як два тижні проблематично знайти сіль", - пишуть користувачі соцмереж.

Додамо, що видання The Times оприлюднило інформацію, згідно з якою Великобританія веде переговори з союзниками про відправку військових кораблів у Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.

Так "Коаліція бажаючих" спробує прорвати російську блокаду і надати "захисний коридор" з Одеси через Босфор. Про це йшла мова на зустрічі Міністра закордонних справ Литви Ландсбергіса і главою МЗС Британії Ліз Трас.

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