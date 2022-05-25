Рф майже досягла порогового рівня кількості озброєння, яке повинно залишатися на балансі армії. Використано вже близько 60% запасів високоточної зброї.

Можливості поповнювати запаси високоточної зброї аналогічними темпами у рф зараз немає. Станом на сьогоднішній день, країна-агресор росія у війні проти України вже використала близько 60% своєї високоточної зброї.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю проекту Радіо Свобода.

Він зазначив, що рф майже досягла порогового рівня кількості озброєння, яке повинно залишатися на балансі армії. Використано вже близько 60% запасів високоточної зброї. За деякими видами, навіть більше - 70%

При цьому представник розвідки зазначив, що у рф є "нормативні вимоги" щодо того, скільки озброєння має бути у військах. І за тими ж "Іскандерами" цей пороговий рівень майже настав.

Скібіцький також додав, що через санкції Москва не може поповнювати запаси так само швидко, як за часів Радянського Союзу. Саме тому рф почала розконсервувати ракети, вироблені за часів СРСР, надійність яких сумнівна. З урахуванням цього, рашисти змінили свою тактику.

"Якщо раніше по об'єкту застосовувалися 2-4 високоточні ракети, то зараз чітко вибирається об'єкт, мета, це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського базування, щоб бути готовими знищити ціль", – резюмував представник ГУР.

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