З банківської картки одного з клієнтів ПриватБанку пропала велика сума. При цьому перед зникненням грошей клієнт отримав дзвінок з банку.

Так, на сайті Мінфін клієнт назвав ПриватБанк "дуже ненадійним" і розкритикував роботу Служби безпеки банку.

"Один із прикладів - у дружини з карти, коли вона перебувала в Молдові, було вкрадено 15 000 гривень, при зверненні в банк про повернення грошових коштів була отримана відповідь від співробітника банку, що гроші повернути не можуть...питання, як можна тримати свої гроші на карті ПРИВАТ банку якщо в будь-яку хвилину їх можуть вкрасти шахраї? Банку глибоко пофіг", - поскаржився клієнт Привату.

Також він уточнив, як саме гроші зникли з карти:

"Просто відбулося зняття грошей, а, коли дружина зайшла в додаток, то 15000 як з куща. І було написано, що нібито вона оплату провела за якісь ігрові автомати...А, ще перед зняттям за пару хвилин був дзвінок з банку і запитали чи не заходить вона в додаток, так як хтось намагається кілька разів зайти, вона відповіла- ні, і через якийсь час відбулося списання".

У банку відгукнулися на претензії, підкресливши, що їм шкода, що сталася така ситуація.

"... На жаль, в описаній вище ситуації банк обмежений у своїх можливостях. Оскарження платежів проводиться за правилами міжнародної платіжної системи, що діють для всіх гравців на ринку", - уточнили в ПриватБанку.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.

Також у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того Politeka.net писала, що користувачів Приватбанку і Дії попередили про прийом з отриманням виплат.