Одна з клієнток Приватбанку повідомила, що вже довгий час не може отримати доступ до своїх коштів через проблеми з авторизацією.

Так, на сайті Мінфін, жінка повідомила, що є постійним клієнтом ПриватБанку, але вже багато років не може авторизуватися.

"Вписую номер телефону, пароль і далі слід звичний алгоритм "дзвінок". Дзвінок відсутній і потім відкривається вікно для введення смс. СМС НЕ ПРИХОДИТЬ. Намагалася виконати вхід з різних пристроїв, так що справа не в девайсі. Сім-карта активована і працює справно. Через події в нашій країні я перебуваю не в Україні. Через події в нашій країні мені необхідні ці останні гроші для виживання. Чому у мене немає доступу до своїх коштів? Як виправити ситуацію?",- повідомила жінка.

У Приватбанку запевнили, що СМС повідомлення на номер клієнта були відправлені, також були здійснені спроби додзвонитися.

"Питання доставки повідомлення лежить на мобільному операторі. Ви можете перевірити, чи включена доставка повідомлень і прийом дзвінків у роумінгу на ваш номер або зверніться до оператора мобільного зв'язку для уточнення", - повідомили в Приваті, додавши, що це питання також можуть допомогти вирішити їхні колеги в онлайн-підтримці на сайті банку.

Тим часом ще один клієнт Приватбанку повідомив, що зіткнувся з погрозами з боку співробітниці банку:

"Дзвінок був о 20-40 24.02.2022. Погрожують з банку. Якась дівчина дзвонила і з зарозумілістю говорила: і робіть що хочете, хоч вішайтеся мені все одно!».

У Приватбанку пообіцяли розібратися з ситуацією.

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Також повідомлялося, що користувачів ПриватБанку та Дії попередили про хитрощі з отриманням виплат.

Крім того Politeka.net писала, що в ПриватБанку попередили про зміни з 1 червня.