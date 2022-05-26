Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України на сторінці у Фейсбук.
Повідомляється, перегрупування військ окупантів на Харесонщині та в Запорізькій області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях.
«У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області, ми бачимо посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Уточнюється, що в це угруповання входять не тільки сухопутні війська, а й повітряний і морський компоненти.
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Українські захисники зафіксували, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. Військові припускають, що країн-агресор планує залишитися надовго на наших землях.
"Ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії захопити і утримувати ці території", - зазначив представник військової розвідки.
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