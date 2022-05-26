Российские войска направят все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

По мнению аналитиков ISW, российские войска определили приоритетное продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

В то же время российские оккупанты могут начать битву за Северодонецк еще до установления контроля над наземными линиями коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

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Анализируя заявления главы милиции так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, ISW сообщает, что россия будет менять тактику и создавать "меньшие котлы", чтобы лишить украинские войска материально-технического обеспечения и подкрепления вместо широкомасштабного окружения на административной границе Донецкой области.

В институте сообщают, что 25 мая российские войска обстреляли железнодорожные пути вблизи Авдеевки, что создало проблемы ВСУ и приведет к дальнейшему расшатыванию логистики ВСУ в этом районе.

Напомним, что ситуация на фронте крайне тяжелая, эксперт раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать.

Также Politeka писала, что оккупанты сунулись в сторону Кривого Рога.