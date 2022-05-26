Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Украина проиграла российским оккупантам по темпам – враг накопил резервы раньше.
«Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон – Запорожье», - предупредил Арестович.
Представитель Офиса президента также отметил фактор усталости украинского народа и необходимости давать люям «какие-то объяснения».
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Выкусите, никогда такого не будет!": Арестович выругался на западных "миротворцев"
«Мы подтверждаем эту информацию»: глава украинской разведки назвал диагноз путина
"Захур не покупал истребители для ВСУ": Самая богатая певица Украины объяснила, каким образом самолеты появились у защитников
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
«Эта стадия неизбежна. Она будет продолжаться месяц, возможно, полтора. Закончится она тогда, когда придет западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию», - сказал Арестович.
Тем временем, посол Украины в Германии Андрей Мельник красноречиво прокомментировал «помощь» от Германии Украине:
Кроме того, стало известно, что Израиль запретил поставлять Украине произведенные по его технологиям ракеты.
Так, по словам американских и израильских чиновников, власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использованием израильских технологий противотанковые ракеты Spike.
Гендиректор Минобороны Израиля Амир Эшель подчеркнул, что страна на такой шаг не согласится, поскольку страна передает Украине только нелетальное военное оборудование.
Отметим, что Spike производят на израильской фабрике в Германии, и для их передачи требуется одобрение Израиля.
Напомним, в Европе сформировался пропутинский блок для давления на Украину.
Также сообщалось, что эксперт объяснил, что помогает оккупантам продвигаться вперед.
Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".