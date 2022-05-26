Российская армия может вернуться на север Украины и усилить давление по линии Херсон – Запорожье.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Украина проиграла российским оккупантам по темпам – враг накопил резервы раньше.

«Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Из-за этого возможен возврат российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон – Запорожье», - предупредил Арестович.

Представитель Офиса президента также отметил фактор усталости украинского народа и необходимости давать люям «какие-то объяснения».

«Эта стадия неизбежна. Она будет продолжаться месяц, возможно, полтора. Закончится она тогда, когда придет западная помощь по ленд-лизу и другим путям в тех количествах, когда мы сможем стабилизировать ситуацию», - сказал Арестович.

Тем временем, посол Украины в Германии Андрей Мельник красноречиво прокомментировал «помощь» от Германии Украине:

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” 🤦‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

Кроме того, стало известно, что Израиль запретил поставлять Украине произведенные по его технологиям ракеты.

Так, по словам американских и израильских чиновников, власти Израиля отклонили просьбу США, которые хотели, чтобы Украина получила произведенные в Германии с использованием израильских технологий противотанковые ракеты Spike.

Гендиректор Минобороны Израиля Амир Эшель подчеркнул, что страна на такой шаг не согласится, поскольку страна передает Украине только нелетальное военное оборудование.

Отметим, что Spike производят на израильской фабрике в Германии, и для их передачи требуется одобрение Израиля.

Напомним, в Европе сформировался пропутинский блок для давления на Украину.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, что помогает оккупантам продвигаться вперед.

Кроме того Politeka.net писала, что Зеленский поставил на место поклонников "уступок путину".