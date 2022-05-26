Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины на странице в Фейсбук.
Сообщается, перегруппировка войск оккупантов на Харесонщине и в Запорожской области свидетельствует о намерении россии закрепиться на этих территориях.
«В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная разворачивающая сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины”, – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Уточняется, что в эту группировку входят не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Появилось фото Арестовича в старости, в Сети отреагировали: "Ждем самую последнюю партию оружия"
Украинцев предупредили о подозрительных телефонных звонках и сообщениях: "Особенно это касается ... "
Оккупанты поменяли планы относительно масштабного окружения ВСУ: чего хотят добиться войска рф
"Станет их последним большим наступлением": россияне терпят новый провал, их цели становятся все меньше
Украинские защитники зафиксировали, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. Военные предполагают, что стран-агрессор планирует остаться надолго на наших землях.
«Эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», – отметил представитель военной разведки.
Напомним, что ситуация на фронте крайне тяжелая, эксперт раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, Одесчину предупредили о новой провокации врага, что надо знать.
Также Politeka писала, что оккупанты создают ВСУ проблемы на фронте.