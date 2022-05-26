В эту группировку входят не только сухопутные войска, но и воздушные и морские компоненты.

Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины на странице в Фейсбук.

Сообщается, перегруппировка войск оккупантов на Харесонщине и в Запорожской области свидетельствует о намерении россии закрепиться на этих территориях.

«В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная разворачивающая сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины”, – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Уточняется, что в эту группировку входят не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

Украинские защитники зафиксировали, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. Военные предполагают, что стран-агрессор планирует остаться надолго на наших землях.

«Эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», – отметил представитель военной разведки.

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