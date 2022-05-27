"Ватна" мешканка Мелітополя, яка ждала приходу рф, розповідає, чому на окупованих територіях чекають повернення української влади. Про цю телефонну розмову стало відомо завдяки перехопленню, яке було опубліковано ГУР Міноборони.

Зокрема в перехопленій телефонній розмові мешканка окупованого Мелітополя розповідає російському військовому про події в курортному селищі Кирилівка Запорізької області.

"Народ знаєш як забарвився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, поки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - розповідає мешканка Мелітополя російському військовому.

Жінка згадує, що при українській владі нічого подібного не було і жилося набагато краще.

"У рф говорять за наших бандер. А ми хотіли б тих бандер сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що раніше нас так ніхто не ображав, як зараз", - заявила вона ошалілому солдатику рф.

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