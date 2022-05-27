Вимушені українські переселенці, які через війну виїхали до Польщі ризикують залишитися без раніше отриманих соціальних виплат і навіть заплатити відсотки. Про це повідомляє профільний портал InPoland.
Зокрема, українці можуть позбутися допомоги в разі виїзду з країни. При незадекларованому відсутності в країні протягом місяця і більше всі виплати, отримані в цей період, доведеться повернути з відсотками. Також є ризик втратити право на легальне перебування в країні.
Тому про свій виїзд з Польщі українцям обов'язково потрібно попередити польське управління соціального страхування (ZUS). Передавати про свій виїзд можна через платформу електронних послуг (PUE).
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
За пособництво Путіну: у Верховній Раді вирішили, як ще можна покарати Білорусь
"Сумно, вічна пам'ять": не стало відомого українця, його пісні часто звучали у фільмах і передачах
"Я дико скучив": Дантес після розлучення з Дорофєєвою зізнався в коханні відомій красуні
"Місяць буде вкрай важким": Арестович відчехвостив американців, розкривши велику проблему
Крім того, посилює правила виплат для українських біженців Чехія. Там хочуть позбавляти допомоги тих, хто безкоштовно отримує продукти та засоби гігієни.
Крім того, з 16 травня Чехія посилила паспортний контроль для біженців з України. Грошову допомогу почали виплачувати тільки тим, хто перетнув кордон України після 24 лютого.
Нагадаємо, що в Мінекономіки нагадали, хто має право на 6500 і що змінилося.
Як повідомляла Politeka, у Мінцифрі повідомили про новий вид допомоги.
Також Politeka писала, що українські біженці приголомшили німців своєю поведінкою.