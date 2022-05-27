Вимушені українські переселенці, які через війну виїхали до Польщі ризикують залишитися без раніше отриманих соціальних виплат і навіть заплатити відсотки. Про це повідомляє профільний портал InPoland.

Зокрема, українці можуть позбутися допомоги в разі виїзду з країни. При незадекларованому відсутності в країні протягом місяця і більше всі виплати, отримані в цей період, доведеться повернути з відсотками. Також є ризик втратити право на легальне перебування в країні.

Тому про свій виїзд з Польщі українцям обов'язково потрібно попередити польське управління соціального страхування (ZUS). Передавати про свій виїзд можна через платформу електронних послуг (PUE).

Крім того, посилює правила виплат для українських біженців Чехія. Там хочуть позбавляти допомоги тих, хто безкоштовно отримує продукти та засоби гігієни.

Крім того, з 16 травня Чехія посилила паспортний контроль для біженців з України. Грошову допомогу почали виплачувати тільки тим, хто перетнув кордон України після 24 лютого.

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